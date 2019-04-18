مجموعة شموخ تبحث فرص الاستثمار مع شركة «أرادَ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجموعة شموخ، مع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، التعاون الاستثماري فيما بينهما، على هامش معرض سيتي سكيب.

وأشار الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم أن معرض سيتي سكيب أبوظبي يمثل منصة مثالية تعكس تطور ونمو السوق العقاري في أبوظبي الذي يشجع على الاستثمار.

وقال ابن حم إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نمواً جيداً في ظل ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية وتوفير الأسعار التنافسية التي تجعل منه القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار في الإمارات في ظل تطوير وتوسع كثير من القطاعات الخدمية والمجتمعية.

وأضاف، أننا نتشارك مع «أرادَ» الكثير من الرؤى التطويرية ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى أن يكون هناك تعاون بيننا، وسوف يسفر التعاون عن الكثير من فرص الأعمال والفرص الاستثمارية المفيدة للطرفين.

وأضاف، تشارك مجموعة شموخ بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال زيادة معدلات النشاط الاقتصادي، كما تسهم في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصادات الوطنية، من خلال ما تقدمه من خدمات في العديد من القطاعات مثل الابتكار والتطوير المهني والنشر والثقافة، وغيرها من المجالات الحيوية.

من جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد إن المشاركات الإقليمية والعالمية في المعرض تعكس المكانة الاستثمارية للسوق العقاري بأبوظبي، مضيفاً: فخورون بتقديم نوعية منازل تتوافق مع ثقافة وقيم المجتمع الإماراتي، ونتطلّع إلى تشييد مجتمعات تمنح ساكنيها بيئة مثرية ومُلهمة ونابضة بالحيوية لتلبي كل تطلّعاتهم ومتطلبات حياتهم العصرية.