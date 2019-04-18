الإمارات تبحث الشراكة مع منظمة السياحة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الأساسية لتعزيز التنوع الاقتصادي واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقباله زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في دبي، بحضور محمد خميس حارب المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة ورئيس لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، إلى جانب عبدالله الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد وعدد من كبار مسؤولي المنظمة.

وأكد زوراب بولوليكاشفيلي حرص المنظمة على تنمية التعاون مع دولة الإمارات في مجال الابتكار السياحي، مستعرضاً مع الوزير المنصوري مقترحاً بشأن تنظيم عدد من المبادرات المشتركة المعنية بتحفيز الشركات الناشئة للمساهمة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة للأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة والاستفادة من استضافة الدولة لإكسبو 2020 لتنفيذ تلك المبادرات المنسجمة مع روح الحدث العالمي.