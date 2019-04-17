شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمنشأة تبيع منظفات منتهية الصلاحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تزاول نشاط التجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمكة المكرمة إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة صاحب المنشأة وفرض غرامة مالية مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

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