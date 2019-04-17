شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يلتقي وزيري النفط والتجارة العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في قصر الملك سعود بالرياض امس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بجمهورية العراق ثامر الغضبان، كما التقى نظيره العراقي محمد هاشم عبدالمجيد. وجرى خلال اللقاءين بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القصبي» يلتقي وزيري النفط والتجارة العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.