شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع والفضة ترتفع 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 2019، الذي لامسته في الجلسة السابقة، بعد بيانات أفضل من المتوقع للنمو الاقتصادي في الصين هدأت المخاوف بشأن النمو العالمي، ودفعت المستثمرين صوب الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1274.15 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما هبط حوالي 1.2 في المائة في جلسة الثلاثاء إلى 1272.70 دولار وهو أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من ديسمبر.

واستقرت العقود الأمريكية للذهب لتسجل عند التسوية 1276.80 دولار للأوقية. وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 14.99 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 883 دولارا للأوقية.

وقفز البلاديوم أكثر من 4 في المائة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1406.81 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.53 دولار الشهر الماضي مدفوعا بنقص كبير في المعروض.