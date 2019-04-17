شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع والفضة ترتفع 0.1% والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1274.15 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما هبط حوالي 1.2 في المائة في جلسة الثلاثاء إلى 1272.70 دولار وهو أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من ديسمبر.
واستقرت العقود الأمريكية للذهب لتسجل عند التسوية 1276.80 دولار للأوقية. وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 14.99 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 883 دولارا للأوقية.
وقفز البلاديوم أكثر من 4 في المائة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين عند 1406.81 دولار للأوقية. وكان المعدن قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.53 دولار الشهر الماضي مدفوعا بنقص كبير في المعروض.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتراجع والفضة ترتفع 0.1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.