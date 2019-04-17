المملكة الثانية عالميا كأفضل وجهة مناسبة للاستثمار الأجنبي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ذكر مسح أجراه موقع يو اس نيوز الأمريكي أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في قائمة الأفضل للاستثمار بها وأن مناخها جاذب جدا للاستثمار الأجنبي.

وقال تقرير للموقع الأمريكي الشهير إن هناك أربع عوامل رئيسية، حددها البنك الدولي، تحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، وهي الموارد الطبيعية التي قد لا تتوافر في سوق تلك الشركات، والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جدد.

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كما تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج، والأصول الاستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع.

وصنف الموقع، البلدان اعتمادا على نتائج استطلاع عالمي لرأي نحو 7000 شخص من صانعي القرارات التجارية، ليصنفوا الدول وفقا لثمان سمات رئيسية وهي الفساد، والديناميكية، والاستقرار الاقتصادي، وريادة الأعمال، وبيئة ضريبية مواتية، والابتكار، وقوة عاملة ماهرة، وخبرة التكنولوجية.

وتصدرت أورجواي القائمة تلتها المملكة العربية السعودية، كوستاريكا، لكسمبورغ، ثم الهند.