16 مشروعا سكنيا توفر 24.5 ألف وحدة قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم وزارة الإسكان طرح 16 مشروعا سكنيا توفر 24,529 وحدة سكنية تنوعت بين فلل وتاون هاوس وشقق قريبا للحجز للمسجلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقاري.

وبحسب تقرير برنامج سكني الشهري الثالث للعام الحالي تتوزع المشاريع إلى 6 مشاريع بمدينة الرياض، هي: لدن التخصصي، تلال القيروان، عمائر الأرجان، سرايا النرجس، طراز الأفق، العليا العقارية، مسكن هايتس. وتوفر نحو 6773 وحدة سكنية، و6 مشاريع جديدة ستتاح للحجز بالمنطقة الشرقية، توفر 3544 وحدة سكنية متنوعة، و4 مشاريع بمدينة جدة، توفر 14,212 وحدة سكنية متنوعة ببنية تحتية مكتملة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

تنفيذ 46 مشروعا

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ 46 مشروعا موزعة في 16 مدينة حول المملكة، ونسب الإنجاز وعدد الوحدات والحجوزات في كل مشروع، بالإضافة للمشاريع الجاهزة التي بلغ عددها 38 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالا انعكس على نسب الحجوزات فيها.

وتطرق لمستهدفات «سكني» في 2019 وتسهيل تملك 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها «سكني»، من شراء للوحدات الجاهزة من السوق، والوحدات تحت الإنشاء، وتحويل القرض العقاري القائم إلى دعم، وفلل الوزارة الجاهزة، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية المجانية، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل، مبينا أن نحو 50% من الأسر السعودية فضلت الحصول على وحدات جاهزة من السوق، كأحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج في إطار أهدافه لتمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول ضمن الخيارات والتسهيلات التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

إضافة 13 مخططا

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وبين التقرير الأراضي السكنية المجانية والمخططات المطورة، حيث تمت إضافة 13 مخططا جديدا خلال مارس، لتوفر 6852 قطعة أرض في 6 مناطق. وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» منصة الكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل الكتروني، مما يتيح للمستفيد الاختيار للأرض المناسبة له من ضمن 62 مخططا سكنيا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الالكترونية لسكني، إذ تتضمن البوابة الخدمات الجديدة التي أطلقها «سكني» وعددا من الأخبار ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

استفادة 22 ألف أسرة

ويصدر برنامج سكني تقريرا شهريا يكشف من خلاله أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج، حيث أصدر تقريرين مفصلين في يناير وفبراير الماضيين، كشف فيهما عن أعداد المستفيدين، إذ بلغ مجموع المستفيدين في يناير وفبراير نحو 26.005 أسر، بينها 13.538 أسرة تمكنت من السكن، كما أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة، للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقا من استهداف تسريع التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول 2030، وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

16 مشروعا متاحا قريبا للحجز

توفر 24,529 وحدة سكنية تتوزع إلى:

6 مشاريع بالرياض توفر 6773 وحدة

6 مشاريع بالشرقية توفر 3544 وحدة

4 مشاريع بجدة توفر 14,212 وحدة