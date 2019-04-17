شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النحاس لأعلى مستوى في 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
ولامست عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن أعلى مستوى لها منذ الثالث من شهر يوليو عند 6608.50 دولار للطن قبل أن تنهي الجلسة مرتفعة 0.9 في المائة عند 6556 دولارًا.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة بلغت 6.4 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متحديًا توقعات لمزيد من التباطؤ، بدعم من قفزة حادة في الإنتاج الصناعي وإظهار طلب المستهلكين علامات على التحسن.
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