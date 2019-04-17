شكرا لقرائتكم بورصة البحرين تسجل ارتفاعاً في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 18:19

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، إلى مستوى 1444.73 نقطة في مقابل 1443.23 نقطة في اليوم السابق، بزيادة 1.50 نقطة نسبتها 0.10 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.04 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.49 في المئة يعادل 3.98 نقطة صعوداً إلى 822.92 نقطة. لتتقلص خسارته منذ مطلع العام إلى 0.20 في المئة.



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أما عن الاجماليات؛ فنجد تحقيق البورصة ارتفاعاً في الاداء، إذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة إلى 5.2 مليون سهم في مقابل 2.7 مليون بنسبة 97 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة إلى 1.22 مليون دينار في مقابل 574 ألف اليوم السابق بنسبة 113 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 96 صفقة في مقابل 71 صفقة بنسبة 35 في المئة.

ومن أصل 14 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أربع شركات، وهبطت شركتان، واستقرت ثمان، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 8.86 بليون دينار بزيادة 9.2 مليون نسبتها 0.10 في المئة.

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 799 ألف دينار، شكلت 65 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.01 مليون سهم، نفذت من خلال 38 صفقة.

وجاء سهم الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 770 ألف دينار، نسبتها 63 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.45 مليون سهم، نُفذت من خلال 25 صفقة، تلاه سهم البحرين للأسواق الحرة بسيولة 142 ألف دينار، نسبتها 12 في المئة.