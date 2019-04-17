شكرا لقرائتكم "هنكوك للإطارات" تضيف "نيسان ألتيما" إلى قائمة "OE" المتنامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 17 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 07:51

بدأت شركة هنكوك للإطارات، وهي شركة عالمية متخصصة في تصنيع إطارات السيارات، بتزويد شركة نيسان لتصنيع السيارات، بإطارات خاصة لسيارة نيسان ألتيما 2019, وذلك حسب الاتفاقية المبرمة بين الشركتين.



وحسب الاتفاقية، ستقوم هنكوك بتجهيز ألتيما بإطارات Kinergy GT (طراز (H436، متعددة الأغراض والشهيرة بأدائها العالي على الطرق الجافة والمبللة، أخذين بعين الاعتبار الجودة وعوامل السلامة، وقد قامت هنكوك بتطوير نقشة إطارات Kinergy GT لتعزيز الأداء ودرجة التحكم عند القيادة في المطر أو الثلج، كما أضافة بعض الخصائص التي تساعد على خفض درجة المقاومة في الإطار، وبالتالي زيادة كفاءة استهلاك الوقود وزيادة العمر الافتراضي للإطار.

وتعتبر ألتيما من بين سيارات السيدان متوسطة الحجم الأكثر شعبية. وتتميز سيارة ألتيما 2019 بأول محرك VC-turbo في العالم، وهي أول سيارة سيدان من نيسان تقدم نظام الدفع الرباعي الذكي. بالإضافة الى المواصفات العالية والتكنولوجيا المتقدمة التي تمكنها من التجاوب في جميع الأحوال الجوية.

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وتتوفر إطارات Kinergy GT على طرازات ألتيما في حجمين: 215/60R 16H و235/40R19 V. هنكوك للإطارات هي المورد الوحيد لإطارات 19 بوصة حتى 2019 ألتيما. بالإضافة الى ذلك، قامت شركة هنكوك للإطارات بتوريد إطارات OE إلى نماذج أخرى من نيسان بما في ذلك أحدث الطرازات من ألتيما.

وتعتبر عملية تصنيع إطارات مناسبة لسيارة نيسان خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لشركة هنكوك، والتي تواصل توسيع حضورها في أسواق الإطارات. وقال هيون جون تشو، رئيس قسم OE ، "إن إطار Kinergy GT معروف بتأقلمه السريع مع ظروف الطرق المختلفة ، مما يوفر للسائق تجربة قيادة ممتعة". "فمن الرائع أن تكون سيارة متميزة مثل نيسان ألتيما مجهزة بأحد أفضل الإطارات في العالم."

وتعد الشراكة مع نيسان أحدث مثال على نمو هنكوك للإطارات في سوق الإطارات العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة. وتغذي الشركة زخمها من خلال الابتكار الرائد في الصناعة والتركيز المخصص على احتياجات المستهلكين وشركات تصنيع السيارات في المنطقة.