شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدخل السياحى للأردن 5.2% فى الربع الأول من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأردنى اليوم الأربعاء، إن الدخل السياحى للمملكة ارتفع 5.2% فى الربع الأول من العام الحالى إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من 2018.
وعزا البنك المركزى فى بيان الزيادة إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 36% على أساس سنوى فى الربع الأول.
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