شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كريم: توفير فرص عمل لأصحاب القدرات الخاصة بمراكز خدمة عملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "كريم مصر" المتخصصة فى النقل التشاركى عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب وذوى القدرات الخاصة من ضعاف البصر والمكفوفين فى مراكز خدماتها للعملاء والكباتن والمعروفة بـ Careem Care، وذلك بعدما كشفت "كريم" عن خططها التوسعية لمراكز Careem Care فى كل من القاهرة والإسكندرية بعد تعاونها مع شركة Sutherland؛ حيث لا تخدم هذه المراكز السوق المصرى فحسب، بل تخدم المنطقة بأكملها بما فى ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان والعديد من الدول الأخرى.

وأعتبرت الشركة فى بيان هذه الخطوة أنها تأتى فى إطار دعم سوق العمل المصرى وتوافق مبادئها مع اتجاه الدولة نحو دعم وتمكين ذوى القدرات الخاصة من خلال توفير المزيد من فرص العمل لهم وضمان حقوق متساوية لهم فى أماكن العمل.

Advertisements





وقد ساهم هذا التوسع فى دعم سوق العمل المصري، من خلال تقديم عددًا من الفرص الجادة للشباب المصرى الباحث عن فرص للعمل، فمنذ إنشاء المراكز عام 2015 فى مصر، وصل عدد ممثلى خدمة العملاء إلى أكثر من 800 شاب و شابة من جميع المحافظات، وحرصا من الشركة على خلق بيئة عمل تقدم فرصًا عادلة للجميع، فقد ضمت مراكز Careem Care أكثر من 25 موظفا من أصحاب التحديات البصرية والذين تم تعيينهم فى مايو 2017، ليتمكنوا الآن من التدرج الوظيفى ليحتلوا عددًا من المراكز القيادية فى القطاع والمساهمة بشكل فعال فى صناعة القرار.

وعلق المهندس وائل ابو العلا، العضو المنتدب لشركة "كريم" قائلًا: "كنا من اوائل الشركات التى تتيح لموظفيها إمكانية العمل من المنزل، للمساعدة على اختصارًا الوقت والمجهود للموظفين خاصة الذين يسكنون على مسافات بعيدة من مراكز الخدمة، و لدينا الآن 150 موظف يعملون من المنزل دون الحاجة إلى أن يكونوا فى المكتب، كما نهدف إلى زيادة هذا العدد إلى أكثر من 200 موظف بحلول منتصف عام 2019 ".





ولفت ابو العلا إلى أن جزء من استراتيجية "كريم مصر" هو التوسع فى خدمات Careem Care فى المزيد من المحافظات من أجل زيادة عدد ممثلى خدمة العملاء فى المحافظات خارج القاهرة، بالاضافة الى توسيع خدمات المراكز لتشمل خدمات الشركة الجديدة "مثل خدمة كريم باص على سبيل المثال". وقد توسعت Careem Care فى محافظة الإسكندرية من خلال مركز بالتعاون مع شركة Sutherland والذى يعمل به أكثر من 125 شخصًا.

وتوفر مراكز Careem Care عددًا من وسائل الإتصال لاستقبال استفسارات العملاء والكباتن الخاصة بمختلف الخدمات التى تقدمها، ومن ضمنها المكالمات المباشرة أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي. إضافة إلى ذلك فإن مراكز الخدمة تستقبل أكثر من مليون معاملة شهريًا، وصلت فيها استجابة وحل إستفسارات الكباتن والعملاء لنسبة 100%.