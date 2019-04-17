” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها الرئيس بمدينة الرياض اليوم، وفد عراقي رفيع المستوى مكون من أكثر من 70 رجل أعمال عراقي يمثلون القطاع الخاص في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي حاليا إلى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاستثماري والاقتصادي، وأوجه التعاون وسبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، إذ قدم الفريق التنفيذي في الهيئة عرضاً عن رؤية المملكة 2030، تلا ذلك شرح موجز عن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه، وإسهام القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد، ودعم برنامج التحول الوطني 2020، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبه، ثمن معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والتنموية في مجلس التنسيق السعودي العراقي المهندس إبراهيم العمر هذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز توجه قيادة البلدين نحو تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن ما تشهده المملكة من تطورات متلاحقة ومتسارعة على صعيد تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة الأنظمة والاجراءات القائمة والعمل على تحديثها يأتي في سياق الحراك الكبير الذي أوجدته رؤية المملكة 2030 لتعزز موقع المملكة على خارطة الاقتصاد الدولي كوجهة استثمارية رائدة عالميا.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، التي تسهم في رفع قيمة التبادل التجاري، وتعكس استراتيجية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

