تراجع العجز التجاري الأمريكي إلى 49.4 مليار دولار في فبراير

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة واصل تراجعه بشكل مفاجئ في فبراير الماضي.

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وأوضحت الوزارة، أن معدل العجز تراجع بمقدار 1.7 مليار دولار ليصل إلى 49.4 مليار دولار، وفي المقابل، كان محللون توقعوا وصول قيمة العجز إلى مستوى أكبر عند 53.4 مليار دولار.

كانت قيمة العجز التجاري الأمريكي وصلت إلى 51.1 مليار دولار في يناير الماضي، ليتقلص للشهر الثاني على التوالي بعد أن كان وصل في ديسمبر الماضي إلى 59.9 مليار دولار، وهي أعلى قيمة له منذ عشرة أعوام.

وبلغت قيمة العجز التجاري الأمريكي مع الصين فقط 24.8 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل 34.5 مليار دولار في يناير الماضي.