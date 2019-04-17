هواوي تطلق أول معرض متنقل لتقنية الجيل الخامس في المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

على هامش الملتقى السادس للجمعيات العلمية، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، معرض “هواوي” المتنقل الأول لتقنية الجيل الخامس وتطبيقاتها. وتعتزم هواوي، الشريك الاستراتيجي للملتقى السادس للجمعيات العلمية، إطلاق معرض متنقل يسافر في أنحاء المملكة للتواصل مع المؤسسات الرسمية وقطاع الأعمال والجامعات والمواطنين.

تم تصميم معرض “هواوي” المتنقل خصيصًا لعرض مزايا شبكات الجيل الخامس، وتضم عروضاً للتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي لشبكة الجيل الخامس، وتستخدم أحدث التقنيات بما في ذلك مراقبة الفيديو الذكية، والروبوتات، والواقع المعزز والكثير غير ذلك. ويرحب المعرض بالزور لمشاهدة تقنية الجيل الخامس بأنفسهم وفهم الدور الهام الذي ستلعبه في دعم أهداف الخطة الوطنية للتحول الرقمي 2020 في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، قال دينيس زهانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” السعودية : “تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر بلدان المنطقة تقدماً على صعيد التخطيط لتقنية الجيل الخامس، ويسعدنا العمل إلى جانب شركات الاتصالات في المملكة للمساعدة في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة. وسيوضح المعرض المتنقل للمواطنين والمؤسسات في أنحاء المملكة الفوائد الهائلة لتقنية الجيل الخامس؛ مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030”.

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وتوجه الدكتور محمد العبيداء المشرف العام على إدارة الجمعيات العلمية بالشكر إلى شركة هواوي على مشاركتها كراعٍ استراتيجي للملتقى حيث أطلقت هواوي المعرض المتنقل لتقنية الجيل الخامس تأكيداً على أهمية هذه التقنية، ويمكن لزوار الملتقى زيارته للتعرف أكثر على تقنية الجيل الخامس وتطبيقاتها على أرض الواقع، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط والمملكة.

وتعد هواوي شريكاً مفضلاً لشركات الاتصالات حول العالم في تطوير شبكات الجيل الخامس، ويعود ذلك إلى مجموعتها الواسعة من حلول الجيل الخامس الشاملة التي تغطي مواقع الشبكات، والهندسة، والبروتوكولات وعمليات وصيانة الشبكات.