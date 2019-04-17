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الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد بيانات صينية مشجعة ونتائج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء، حيث أوقدت بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل من الصين وقفزة فى أسهم كوالكوم شرارة مكاسب فى صناع الرقائق، مع تعزز المعنويات أيضا بتقارير نتائج إيجابية بدرجة كبيرة.

 

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 15.87 نقطة بما يعادل 0.06% إلى 26468.53 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.98 نقطة أو 0.31% ليفتح عند 2916.04 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 44.74 نقطة أو 0.56%، مسجلا 8044.97 نقطة.

 

 

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