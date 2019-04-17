شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعات الغذائية": مشروع" روابط"يستهدف دمج 1000 من صغار منتجى الألبان بالقطاع الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن مشروع "روابط" لتنمية سلسلة القيمة المضافة فى قطاع الألبان يستهدف 1000 من المزارعين وصغار المنتجين بشكل مباشر.

وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة اليوم، أن المشروع يستهدف 3200 مستفيد بشكل غير مباشر من الشركات العاملة فى مجال انتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها.

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وأوضح الجزايرلى أن المشروع سيقدم الدعم الفنى فى حين تقوم شركتين من أعضاء الغرفة بدعم وتطوير اثنين من مراكز تجميع الألبان لتصبح نسخة مطورة يتوافر بها مرافق للتبريد والاختبار والتخزين وأنظمة للتسجيل والتتبع، بالإضافة إلى قيامهم بتقديم خدمات فنية أخرى (طب بيطرى وتغذية وتلقيح صناعى وغيرها) ، وبما يضمن تطوير سلسلة القيمة وتحقيق العائد لكافة الأطراف.

وأكد أن المشروع يهدف إلى إشراك ودمج جميع الأطراف فى قطاع الألبان لتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يضمن دمج صغار المنتجين فى القنوات الرسمية من خلال تطوير وتأهيل مراكز تجميع الألبان بما يتوافق مع متطلبات الهيئة المصرية لسلامة الغذاء لتقوم مراكز التجميع بدور محورى فى تقديم الدعم الفنى وتأهيل صغار منتجى الألبان لضمان إنتاج حليب عالى الجودة يتم تداوله بشكل آمن وملائم.