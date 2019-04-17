شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا بتداولات 4.7 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 98.50 نقطة ليقفل عند مستوى 9238.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 4.7 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 3.77 نقطة ليقفل عند مستوى 3624.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 160 صفقة.