مصادر: أرامكو تخطط لشراء حصة شل في مشروع تكرير مشترك بالسعودية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مصدران، اليوم الأربعاء، إن أرامكو السعودية تخطط لشراء حصة رويال داتش شل البالغة 50% في مجمع ساسرف للتكرير بالمملكة، وهو مشروع مشترك بين الشركتين.

وقال أحد المصدرين، إن هناك اتفاقًا جرى التوصل إليه بين أرامكو وشل.

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يقع مقر شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وتبلغ طاقتها التكريرية للنفط الخام 305 آلاف برميل يوميا.

وباعت شل، أصولا تتجاوز الثلاثين مليار دولار في السنوات الأخيرة، مع تحولها للتركيز على الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية مثل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

كانت إنرجي إنتليجنس أول من أوردت خطة شراء الحصة في وقت سابق اليوم.