الان تتابع النفط يرتفع لذروة 2019 بدعم نمو الصين وتراجع مخزون أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى في 2019 متخطية 72 دولارًا للبرميل، بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد في الصين وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأمريكية يشير إلى طلب قوي، في حين استمر شح الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتًا أو 0.47% إلى 72.06 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروتها خلال التعاملات عند 72.27 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.38 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتا أو 0.52 بالمئة، بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عام 2019 البالغ 64.79 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

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وأظهرت بيانات رسمية، أن اقتصاد الصين نما في الربع الأول 6.4%، مخالفًا توقعات بمزيد من التباطؤ، بما يسهم في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية مع اقتراب التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين على ما يبدو.

وزاد استهلاك الخام في مصافي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في مارس آذار 3.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.49 مليون برميل يوميا.

وتلقت الأسعار دعمًا هذا العام من الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا.

ولقيت الأسعار دعمًا من هبوط غير متوقع للمخزونات الأمريكية التي نزلت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل إلى 452.7 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر أن تصدر اليوم البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة.