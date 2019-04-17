الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 9238.05 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 98.50 نقطة ليقفل عند مستوى 9238.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 4.7 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الإنماء، والخليج للتدريب، السعودي الفرنسي، وساب، والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إتحاد الخليج، والأسمنت السعودية، والخزف السعودي، وجازادكو، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.07% و 4.84%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي، وزين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والجزيرة، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 3.77 نقطة ليقفل عند مستوى 3624.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 160 صفقة.