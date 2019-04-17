شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى للاستثمار تكشف أسباب مغادرة 1.6 مليون من العمالة الوافدة للسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار أسباب مغادرة نحو 1.6 مليون شخص من العمالة الوافدة في عامين وذلك منذ بداية عام 2017.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن من تلك الأسباب رسوم العمالة الأجنبية، والتي بدأ تطبيقها في يناير من العام الماضي، إضافة إلى برامج وسياسات توظيف السعوديين.

وأشار إلى أن هذه الرسوم التصاعدية تأتي بعد تطبيق رسوم مرافقي العاملين بدءا من منتصف العام قبل الماضي.

وأظهر أن العام 2018 شهد مغادرة نحو مليون عامل أجنبي من سوق العمل السعودي، مبينا أنه في المقابل قد ارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8% عام 2018 مقارنة بـ 19.9% في 2017.

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وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة السعودة تشير إلى وجود 79% من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين.

وأشار التقرير إلى تراجع طفيف لمعدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 12.7%، نهاية 2018 مقارنة بـ 12.8% سجلها عام 2017 بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وتوقع التقرير زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات، كقطاع التجارة، الذي شهد موجة كبيرة من السعودة خلال ثلاث مراحل امتدت من سبتمبر 2018 إلى يناير 2019.

ورجح التقرير أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في إيجاد المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات، كالتصنيع، والتعدين، والتجارة، من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير.