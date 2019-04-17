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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: السعودية ثاني أفضل وجهة استثمارية بالعالم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير أعده موقع "يو إس نيوز" الأمريكي الذي ضم 80 دولة أن السعودية احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019.
وأوضح التقرير أن أوروجواي تصدرت الترتيب في تلك القائمة ثم السعودية وحلت كوستاريكا ثالث أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، ثم لوكسمبورج رابعا، والهند خامسا.
وعزا التقرير تلك المكانة التي تبوءتها المملكة إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وتمكنت المملكة من إلغاء ما يزيد على 60 في المائة من متطلبات التراخيص لبدء الأعمال في المملكة.
وتوسعت المملكة في تمكين المستثمر الأجنبي من التملك الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية، كان أحدثها التعليم والصحة والخدمات اللوجستية.
وعالمياـ وبتلك القائمة حلت نيوزيلندا في الترتيب الـ11، ثم لاتفيا 12، وماليزيا 13، وسنغافورة 14، والدنمارك 15، وروسيا 16، بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019.
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