شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكس" تفتتح أحد أكبر مستودعات التوزيع الخاصة بها في المنطقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتحت شركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي مركز توزيع جديداً بمدينة دبي اللوجستية وبمساحة 60 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مستودعات التوزيع الخاصة بالشركة في المنطقة ككل.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يدار هذا المركز بشكل شبه آلي ومزود بمجموعة من تقنيات التشغيل المتطورة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الرامية إلى دعم النمو المتسارع لوحدة أعمالها المتخصصة بالحلول اللوجستية الشاملة الموجهة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.

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وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أرامكس ارتفعت إلى 492.6 مليون درهم إماراتي في 2018، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المتكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس من حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز"، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم إماراتي مقارنة مع العام 2017.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2018 وصلت أرباح الشركة إلى 154 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 165 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.