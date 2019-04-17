شكرا لقرائتكم خبر عن "فينابلر"الإماراتية تحدد مايو القادم موعدا لطرح أسهمها ببورصة لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة فينابلر للمدفوعات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، خططها للمضي قدماً في اكتتابها العام الأولي في بورصة لندن.

وأوضحت الشركة أن السعر النهائي لأسهمها سيتم تحديده بعد الاكتتاب الذي من المتوقع أن يتم في مايو المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها تدرس طرحاً للأسهم في بورصة لندن، قد يجمع 200 مليون دولار على الأقل لتمويل التوسع وخفض الدين.

وتأتي الخطة بعد جذب طرح أولي لمنافستها نتورك إنترناشونال التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج بسوق دبي المالي طلبا قويا في صفقة قد تجمع 870 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).