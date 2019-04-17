شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي المالي يبحث آفاق الاستثمار مع وفد فرنسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، وفداً من مجموعة الأعمال الفرنسية بأبوظبي.

وخلال الزيارة التي حضرها أعضاء الإدارة العليا في كل من المجموعة والسوق المالي تم استعرض أطر العمليات، والرؤية المستقبلية، والفرص الاستثمارية التي يزخر بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام".

وبلغ عدد المستثمرين الفرنسيين في السوق مع نهاية عام 2018 نحو 487 مستثمراً منهم 34 مؤسسة استثمارية وقد وصل إجمالي قيمة تداولاتهم بيعا وشراء خلال عام 2018 إلى نحو 45 مليون درهم.

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ووصل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2019 إلى نحو 1.3 مليار درهم مقارنة بنحو 321 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2018، أي بزيادة تبلغ نحو 294%.

وعلى نفس الصعيد فقد ارتفع صافي الاستثمار المؤسسي في السوق بنسبة 13.2% خلال الربع الأول من 2019 مع صافي استثمار بلغ نحو 802 مليون درهم مقارنة بنحو 708 مليون درهم في نفس الفترة من 2018.

وخلال الربع الأول من العام 2019، بلغت قيم التداول بالسوق نحو 12 مليار درهم مقارنة بنحو 9 مليارات درهم في نفس الفترة من 2018 أي بارتفاع نسبته حوالي 32.5%.

ومع نهاية عام 2018 تجاوزت قيمة الأسهم التي يمتلكونها 120 مليون درهم مقارنة بنحو 94 مليون درهم مع نهاية عام 2017 أي بارتفاع نسبته نحو 29%.