شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني يُدرج سندات بقيمة مليار دولار في ناسداك دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام بنك الإمارات دبي الوطني، بإدراج سندات تقليدية بقيمة مليار دولار أمريكي اليوم.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، يدعم رأس المال المجموع من خلال الإدراج أعمال البنك على المستويين الإقليمي والدولي في مجموعة من الخدمات.

ومنها الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات والخدمات الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والأسواق العالمية وعمليات الخزانة والوساطة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر جهة إصدار للسندات التقليدية في ناسداك دبي حيث تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسنداته المدرجة 5.28 مليار دولار أمريكي من خلال ثمانية إصدارات.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع السندات التقليدية المدرجة في ناسداك دبي حالياً 18.08 مليار دولار أمريكي. وتعد دبي أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم من حيث القيمة بما مجموعه 59.39 مليار دولار أمريكي.

وبنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما 31 ديسمبر 2018 بلغ مجموع أصول المجموعة 500.3 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 136 مليار دولار أمريكي).

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 230 فرعاً إضافة إلى 1069 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج.

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وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا.

تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتخذ البورصة من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

وكانت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أظهرت أن بنك الإمارات دبي الوطني، بدأ تسويق سندات دائمة مقومة بالدولار بسعر استرشادي أولي في نطاق 6.375 و6.5%.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليارات درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم حلال العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 17.4 مليار درهم في 2018، مقابل 15.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.