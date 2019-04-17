شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي: سوق دبي جاهز لادراج الصناديق العقارية وينتظر موافقة الهيئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، أن السوق كبيئة تشريعية وقوانين جاهزٌ لإدراج الصناديق العقارية، لكنه ينتظر موافقة هيئة الأوراق المالية.

وأعرب السركال في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية اليوم الثلاثاء عن أمله بأن يتم إدراج الصناديق خلال العام الحالي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، خلال كلمة له في مقدمة التقرير السنوي، إن السوق يمضي قدماً في جهوده لتنويع المنتجات وفئات الأصول، حيث تستهدف استراتيجيته توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين، ومن ثم فقد أنجز كافة الاستعدادات لإطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري «ريتس».

وكشف سوق دبي المالي في سبتمبر الماضي عن اجراء مناقشات بمراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري بالسوق بمجرد حصول الصندوق على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.