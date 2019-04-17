شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الكابلات" توصي بزيادة رأس المال بنحو 250 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 250 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن الغرض الأساسي من الزيادة هو إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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وأعلنت الشركة عن تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 68.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 80.3 مليون ريال في العام 2017. بنسبة تراجع بلغت 14.6%.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر في 2018 إلى التنازل عن قروض بإجمالي 228 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2017 من قبل بنوك إعادة الهيكلة.