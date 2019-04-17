شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية عقارات الخليج ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 10.2 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 10.2 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.17 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.7%.

Advertisements

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وقام الصندوق بتوزيع أرباح عن العام 2018 بقيمة 40.8 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.68 ريال للسهم، وبنسبة 6.8% إلى سعر الطرح الأولي للوحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 17.273 مليون ريال سعودي خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.