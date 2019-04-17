شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي: الأجانب يسيطرون على 65% من التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، أن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بلغ نحو 680 مليون درهم في الربع الأول من هذا العام.

واوضح السركال في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية اليوم الثلاثاءأن هذه النسبة تمثل 65% من التداولات الإجمالية، مشيراً إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق بلغ 492 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية الربع الأول بنسبة 4.15%، إلى المستوى 2634.86 نقطة، بربح 105.11 نقطة، محققا مكاسب سوقية فاقت 6.8 مليار درهم.

واستقطب سوق دبي المالي 2000 مستثمر جديد، ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين بالبورصة إلى ما يزيد عن 843 ألف مستثمر، حسب ما جاء في التقرير السنوي للسوق لعام 2018.