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مصدران: أرامكو فى محادثات لشراء حصة فى أنشطة التكرير لريلاينس أندستريز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو ، أكبر منتج للخام فى العالم، تجرى محادثات لشراء حصة فى أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس اندستريز الهندية.

 

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كانت صحيفة تايمز أوف إنديا أفادت فى وقت سابق أن أرامكو تعقد محادثات لشراء حصة تصل إلى 25 %، قد تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار، مما يعنى تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات للشركة الهندية بنحو 55 إلى 60 مليار دولار.

 

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعقيب.

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