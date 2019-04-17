شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر كانون الأول.وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% إلى 1281.20 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 15.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 1.3% إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1363.45 دولار للأوقية.
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