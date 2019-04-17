الان تتابع أرامكو السعودية: محادثات لشراء حصة في أنشطة التكرير لريلاينس اندستريز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات تعتزم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، إجراء محادثات لشراء حصة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس اندستريز الهندية. وأوضح مصدران مطلعان لـ”رويترز” أن المحادثات تجرى بالفعل، فيما لم ترد “أرامكو” حتى الآن على طلب وكالة “رويترز” للتعقيب. وكشفت صحيفة “تايمز أوف إنديا” في وقت سابق أن “أرامكو” تعقد محادثات لشراء حصة تصل إلى 25%، قد تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار، مما يعني تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات للشركة الهندية بنحو 55 إلى 60 مليار دولار.

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