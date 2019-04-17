7.7 مليارات فرص استثمارية في برنامج جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحتضن برنامج جودة الحياة، أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، فرصا استثمارية تصل إلى 7.7 مليارات ريال، بحسب ما كشف عنه لقاء تعريفي عن «استراتيجيات عمل قطاع الترويح وخطة عمله المستقبلية ودور القطاع الخاص»، عقده مجلس الغرف السعودية ممثلا بمكتب تحقيق الرؤية، برئاسة عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس محمد آل خشيل.

وتضمن اللقاء تقديم عرض مرئي حول استراتيجية تطوير قطاع الترويح من التسوق والمطاعم ومراكز الاستجمام وأهميتها كأحد المتطلبات الرئيسة للبرنامج، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها من قلة الخيارات الترفيهية، ومحدودية المحتوى المحلي للمشاريع وسلسلة الإمدادات للوصول إلى الجودة اللازمة للخدمات والسلع المقدمة.

وشارك في اللقاء الذي أقيم أمس في مقر المجلس فريق عمل برنامج جودة الحياة برئاسة مدير الإدارة الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة مشعل الرشيد، وحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين، لإصدار الاستراتيجية النهائية لعمل البرنامج.

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ويعمل برنامج جودة الحياة 2020 على محاور عدة، منها تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية لتحقيق التميز الرياضي عالميا، وتطوير وتنوع فرص الترفيه وتنمية مساهمة المملكة في الثقافة والفنون وتحسين المشهد الحضري في السعودية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المجتمعية المقدمة، مع توفير 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية بـ 1.9 مليار، ونمو الناتج المحلي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج 20% سنويا، ومساهمة المحتوى المحلي في قطاعات البرنامج بنسبة 67%.

كما يختص البرنامج بمجموعة من السمات لمضاعفة الخيارات الترفيهية واتساعها جغرافيا لتشمل مناطق المملكة، منها إنشاء جزيرة الفنون والثقافة و45 دارا للسينما، و16 مسرحا ومدينة مائية، و3 مدن للملاهي، و16 مركزا للترفيه العالي، و42 مكتبة، ومجمع الفنون الملكي في الرياض، وإشراك 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.

برنامج جودة الحياة 2020

يوفر 346 ألف وظيفة

يحقق 1.9 مليار إيرادات غير نفطية

يتيح 7.7 مليارات فرص استثمارية

20% نمو الناتج المحلي بالقطاعات المرتبطة بالبرنامج

67% مساهمة المحتوى المحلي في قطاعات البرنامج

أبرز ما يتضمنه البرنامج: