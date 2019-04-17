شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% رابحا عدد 12.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2804.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 218.7 مليون سهم محققة ما قيمته 151.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1827 صفقة ل32 سهما، وارتفع 22 سهما، فيما انخفض 5 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاعى العقارات والتأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.99%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.10%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 9.32%، ثم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 5.66%