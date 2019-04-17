شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر الجديد: 12% نسبة تنفيذ أولى وحدات موظفى وزارات العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر الجديد، أن نسبة تنفيذ الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها لموظفى وزارات العاصمة الإدارية بلغت 12%.

وأضاف المهندس عمار مندور، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" أنه جارى تنفيذ نحو 10 الاف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر داخل مدينة بدر لموظفى العاصمة الإدارية المقرر نقلهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مدينة بدر تعد من اكبر المدن التى تتضمن تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بها، حيث تتضمن نحو 55 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتى تتضمن أكثر من 16 ألف شقة، فيما تطت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية والتى تتضمن 10 الاف شقة لنسبة تخطت الجدول الزمنى المحدد، بينما وصلت المرحلة الثالثة لنسبة تنفيذ تخطت الـ20%.

Advertisements

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر والتى تتضمن 1272 وصلت نسبة التنفيذ بها لـ85 %، لافتا إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أشاد بالمشروع وجودة التنفيذ خلال جولته الأخيرة بالمدينة.