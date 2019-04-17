أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-4-2019

صدى البلد - مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 17-4-2019 استقرارًا ملحوظا في الأسواق، وسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 625 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن أسعاره أمس.
وعيار 24 سجل نحو 717 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 535 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 413 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 5000 جنيه.
وبلغت أسعار الأوقية العالمية نحو 1286 دولارا للأوقية، والجنيه الذهب سجل 4984 جنيها.
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