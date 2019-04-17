شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. التخطيط القومى يطلق مؤتمر دولى لتعزيز الزراعة المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يطلق معهد التخطيط القومى، المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وذلك على مدار يومى السبت والأحد المقبلين.

يُعقد المؤتمر، برئاسة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط، وبحضور وزراء التخطيط والزراعة والرى، علاوة على عدد من أساتذة المعهد والمتخصصين فى مجال الزراعة والرى.

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يناقش المؤتمر عدد من القضايا فى إطار الزراعة المستدامة "الاستراتيجيات والمعوقات، والتمويل فى القطاع الزراعى، بالإضافة إلى، الأمن الغذائى فى مصر، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر.

على أن يناقش اليوم الثانى، قضايا فى مجال الرى، ومنها استدامة الموارد المائية، الفجوة بين العرض والطلب على المياه، علاوة على، الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية.