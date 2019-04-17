شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء مع تسعير الأسواق للبيانات الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد النيوزيلندية والياباني وصولاً للاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.9%، أسوء من التوقعات عند 1.7%، مما عزز فرص خفض الفائدة في نيوزيلندا خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 529 مليار ين مقابل 335 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 363 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي عجز بما قيمته 118 مليار ين مقابل فائض 116 مليار ين، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لعجز 243 مليار ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات اليابانية التي تعد عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 6.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.8%.

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من هذا العام والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.5% خلال الربع الرابع، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 6.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.3%.

كما تابعنا أيضا عن ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً صدور القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت تسارع النمو إلى 8.5% مقابل 5.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.6%، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.2%، متفوقة على التوقعات عند 8.3%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 5.2% مقابل 5.3%.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا خلال مقابلة له مع قناة سي-إن-بي-سي عن كون "بعض أنواع الحمائية التجارية" في التجارة الدولية كان "أخطر خطر ينطوي عليه الاقتصاد العالمي" وجاء ذلك بالتزامن مع توجه وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي إلى الولايات المتحدة لخوض محادثات التجارية رسمية بين طوكيو وواشنطون التي سوف تستمر حتى غداً الخميس.

وفي نفس السياق، فقد صرح وزير الاقتصاد الياباني موتيجي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر في واشنطون بأن التبادل التجاري بين بلاده والولايات المتحدة "تبادل صريح وجيد"، وجاء ذلك رداً على أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أنه غير راضي عن فائض تجاري لصالح اليابان مع بلاده بلغ قيمته 69$ مليار وأنه يريد التوصل لاتفاق ثنائي الاتجاه لمعالجة ذلك.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق أيضا لتطورات المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط التوقعات بأن هناك صفقة تجارية تحلق في الآفاق قد تجنب اندلاع حرب تجارية أكبر اقتصاديان في العالم، مع العلم أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن تقدم المحادثات التجارية الجارية بين بلاده والصين وسط أفادته بأن الجانبيين لا يزال أمامهما الكثير من العمل لإتمامه.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفعت خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.31% ليربح 5.10 نقطة ويصل إلى المستوى 1,631.56، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.30% ليربح هو الأخر 67.66 نقطة ويصل إلى المستوى 22,289.32.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 4.68 نقطة ويصل إلى المستوى 4,081.11، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح 3.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,256.76.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.06% ليخسر 17.13 نقطة ويصل إلى المستوى 30,112.74، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 1.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,246.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.52% ليربح 51.40 نقطة ويصل إلى المستوى 9,959.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.24% ليربح 14.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6,262.50.