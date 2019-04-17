شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادي الصيني يتوافق مع التوقعات خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من هذا العام والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.5% خلال الربع الرابع الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 6.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.3%.

بخلاف ذلك، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.3%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 8.5% مقابل 5.3%، متفوقة أيضا على التوقعات عند 5.6%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.3% في شباط/فبراير.