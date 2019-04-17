شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي للأدنى له في أكثر من ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي حينما اختبر الأدنى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.53% إلى مستويات 0.6727 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6763 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.6668، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6776.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 53.5$ مليار مقابل 51.1$ مليار في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.2% في القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير والقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

وصولا إلى الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في مؤتمر هيمان مينسكي الذي تستضيفه كلية بارد في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.