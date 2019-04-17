شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا دون التوقعات خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%.

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