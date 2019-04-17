شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري الياباني دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 529 مليار ين مقابل 335 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 363 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة للميزان التجاري السلعي عجز بما قيمته 118 مليار ين مقابل فائض 116 مليار ين، إلا أن القراءة الحالية جاءت أفضل من التوقعات التي أشارت لعجز 243 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 6.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.8%.