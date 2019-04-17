شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يصدر بياناته الأولية بشأن مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد معهد البترول الأمريكية في بياناته الأولية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بحوالي 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين بارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض مخزون البنزين في أمريكا بـ3.6 مليون برميل في نفس الفترة، بينما ارتفعت مخزونات المقطرات بحوالي 1.3 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية يوم الأربعاء من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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