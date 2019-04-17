شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها مدعومةً بقطاعي المصارف والطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وأبقت على مكاسبها في ظل الأداء الإيجابي لقطاعي الطاقة والمصارف فضلاً عن ترقب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات.



وأعلن "بنك أوف أميريكا" في وقت سابق اليوم تحقيق أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين بالأسواق عن الربع السنوي الأول.



وتزامنت النتائج الإيجابية مع التفاؤل السائد بالأسواق حيال المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وإعلان وزير الخزانة الأمريكية قرب التوصل إلى اتفاق مع بكين.



من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي في أمريكا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة في فبراير/شباط.

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وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1% إلى 64.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.3 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% مغلقاً عند 71.72 دولار للبرميل، وحقق أعلى سعر بالجلسة عند 71.8 دولار وأقل سعر عند 70.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 26452 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26530 نقطة وأقل مستوى عند 26397 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى ثمانية آلاف نقطة، وبلغ اعلى مستوى بالجلسة عند 8017 نقطة وأقل مستوى عند 7979 نقطة.



وارتفع "ستاندرد اند بورز" بنقطة واحدة إلى 2907 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 2916 نقطة وأقل مستوى عند 2900 نقطة.