شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع..وسوق العملات الرقمية يضيف مكاسب طفيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم واستفادت الريبل من إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأصول وتجاهل معادن نفيسة كالذهب.



هذا، وتواصل المزيد من الشركات وجهات الأبحاث والمصارف إطلاق برامج لتطوير "بلوك شين" التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



ورغم ذلك، لا تزال هناك المزيد من القيود من جهات تنظيمية في مختلف الدول حول العالم على تعدين وتداول العملات الرقمية.

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وظهر هذا الأمر جلياً بعد قرار أعلنته الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة بأنه تعتزم حظر تعدين "بتكوين" واخواتها للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة الكهربائية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 32.4 مليار دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 3.4% إلى 5201 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 5239.3 دولار وأقل سعر عند 5013.9 دولار، وسجلت قيمتها 91.7 مليار دولار.