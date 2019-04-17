شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تدرس إعادة استخدام رقائق "كوالكوم" بعد تسوية قضائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يناقش مسؤولو "آبل" الأمريكية إمكانية استخدام الرقائق الإلكترونية التي تصنعها "كوالكوم" في صناعة "آيفون"، وذلك بعد التوصل إلى تسوية لنزاعات قضائية طال أمدها بين الشركتين.



وكان "كوالكوم" قد اتهمت "آبل" بسرقة براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية تتعلق بشاشات وبطاريات، وهو ما نفته صانعة "آيفون".



وفي الشهر الماضي، أصدر القضاء الأمريكي حكماً لصالح "كوالكوم" بشأن براءة اختراع تتعلق بالشاشات، بينما أقر حكما آخر لصالح "آبل" يتعلق بالبطاريات.



وأعلن مسؤولو "كوالكوم" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الشركة دخلت في محادثات لتسوية النزاعات القضائية مع "آبل"، ولكن الأخيرة نفت ذلك.

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وبموجب التسوية، ستدفع "آبل" تعويضات لـ"كوالكوم"، كما أنها تعهدت بإعادة استخدام رقائقها الإلكترونية في إنتاج جوالات "آيفون.



وعلى أثر التسوية، ينتهي فصل من النزاعات الشهيرة بين شركتين بارزتين في القطاع التكنولوجي الأمريكي لاسيما أنه يتعلق ببراءات اختراع وحقوق ملكية فكرية، وهي قضية شائكة تحاول الولايات المتحدة مناقشتها مع الصين في خضم المفاوضات التجارية حيث أن واشنطن اتهمت بكين بسرقة أسرار شركات تكنولوجية أمريكية.



وبعد الإعلان عن التسوية، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 199.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 201.3 دولار وأقل سعر عند 198.5 دولار.



أما سهم "كوالكوم"، فقد قفز بنسبة 22% إلى 69.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 71.03 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.