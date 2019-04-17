شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تحديثات برامج وأنظمة طائرات "بوينج" طراز "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية اليوم أنها أصدرت مراجعتها الأولية لتحديثات أنظمة وبرمجيات طائرات "بوينج" طراز "737 ماكس" التي تعرضت لحادثين في أقل من ستة أشهر.



وأفادت الإدارة أن تحديثات البرامج والأنظمة مناسب لإعادة تشغيل طائرات "737 ماكس" بشكل مبدئي، وأنها ستواصل المراجعة إلى حين التأكد تماماً من سلامتها.



وطالبت إدارة الطيران الفيدرالية بضرورة إخضاع طياري "737 ماكس" بمزيد من التدريبات لاستيعاب الإرشادات المحدثة من "بوينج"ط والتحديثات التي طرأت على انظمتها خاصة منظومة التحكم والمناورة التي فشلت في حادثي طائرة إثيوبية وأخرى إندونيسية.

Advertisements



وكانت طائرة إثيوبية قد سقطت الشهر الماضي مما أسفر عن مصرع 157 شخصاً كانوا على متنها، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة من نفس الطراز "737 ماكس" في إندونيسيا.



وأسفر الحادثين عن وقف تشغيل ما يقرب من 300 طائرة من "737 ماكس" من مختلف شركات الطيران وحكومات دول العالم.



وأكدت "بوينج" على أنها نفذت 96 رحلة لمدة 159 ساعة بطائرات "737 ماكس" للتأكد من سلامة أنظمتها بشكل كامل كما تعهدت بمواصلة التحديث والتطوير لاستعادة ثقة العملاء.



وأعلنت الشركة في مارس/آذار وقف تسليم طائرات "737 ماكس" كما خفض إنتاجها بنسبة 20% بداية من أبريل/نيسان الجاري.