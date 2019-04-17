شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وسط عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بفعل إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة كالأسهم وعزوفهم عن المعادن النفيسة في ظل التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وساد هذا التفاؤل الأسواق بعد تعليقات وزير الخزانة الأمريكية "منوتشن" بأن المفاوضات التجارية مع الصين دخلت المرحلة النهائية وأن الطرفين يقتربان من إبرام اتفاق تاريخي.

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ومن الجدير بالذكر أن "منوتشن" قد صرح الأسبوع الماضي بأن واشنطن وبكين اتفقتا على آلية تنفيذ أي اتفاق تجاري محتمل سيتم التوصل إليه، وهو ما يمثل تقدما كبيراً في المحادثات.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأٌقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% وأغلقت عند 14.915 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.975 دولار وأقل سعر عند 14.83 دولار.